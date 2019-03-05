В Испании игроки отпраздновали гол, притворившись, что нюхают кокаин

«Мелилья» извинилась за поведение игроков. Шакла сообщил, что смысл шутки был в том, чтобы изобразить, как они нюхают марокканский табак.



«Мы не показывали чего-либо, связанного с наркотиками. Я бы не сделал такого на поле в присутствии детей, для которых мы являемся примером. Я рассказал Эберу про наш табак, он не знал о нем раньше, и мы это изобразили», — сказал Шакла.



Тем не менее, обоих футболистов могут дисквалифицировать.



В апреле 1999 года форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер отпраздновал гол в таком стиле в ответ на обвинения у употреблении кокаина. За это его дисквалифицировали на 6 матчей.