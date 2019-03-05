В Испании игроки отпраздновали гол, притворившись, что нюхают кокаин

Футболисты «Мелильи» Эбер Пенья и Суфьян Шакла необычно отметили гол в ворота «Картахены» во второй лиге чемпионата Испании. Игроки притворились, что нюхают кокаин.
«Мелилья» извинилась за поведение игроков. Шакла сообщил, что смысл шутки был в том, чтобы изобразить, как они нюхают марокканский табак.
«Мы не показывали
Тем не менее, обоих футболистов могут дисквалифицировать.
В апреле 1999 года форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер отпраздновал гол в таком стиле в ответ на обвинения у употреблении кокаина. За это его дисквалифицировали на 6 матчей.
Андрей Санталов