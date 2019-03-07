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19:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Даллас» потроллил Ибрагимовича, обещавшего побить все рекорды в МЛС

Чем ответит Златан?

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Источник: AP 2019

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович перед началом нового сезона в МЛС сделал громкое заявление. «Я побью все рекорды, которые есть. Да те, про которые я не знаю».

ФК «Даллас» перед встречей с «Гэлакси» 9 марта сделал факт-чек этих слов.

«Сейчас Ибрагимович на 170-м месте в рейтинге бомбардиров всех времен МЛС. Ему надо забить 122 мяча в этом сезоне. Лол. Он даже не был лидером ни в одной статистической категории в 2018-м. Хорошая попытка, Златан», — сообщил «Даллас».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ибрагимович уже забил один гол в 1-м туре нового сезона.

Андрей Санталов

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