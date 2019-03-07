«Даллас» потроллил Ибрагимовича, обещавшего побить все рекорды в МЛС

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович перед началом нового сезона в МЛС сделал громкое заявление. «Я побью все рекорды, которые есть. Да те, про которые я не знаю».



ФК «Даллас» перед встречей с «Гэлакси» 9 марта сделал факт-чек этих слов.



«Сейчас Ибрагимович на 170-м месте в рейтинге бомбардиров всех времен МЛС. Ему надо забить 122 мяча в этом сезоне. Лол. Он даже не был лидером ни в одной статистической категории в 2018-м. Хорошая попытка, Златан», — сообщил «Даллас».