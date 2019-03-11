В Японии игрок получил травму, празднуя гол

Лопес неудачно приземлился после прыжка с высоты, и врачи команды оказали ему помощь. Бразилец продолжил матч и даже забил после этого еще два гола.



Для Лопеса это был первый домашний матч в чемпионате Японии за «Консадоле Саппоро». Его команда победила 5:2.



Андрей Санталов