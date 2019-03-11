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19:47 (мск), источник: Sportmail.ru

В Японии игрок получил травму, празднуя гол

Прыжки через рекламные щиты бывают опасны.

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Форвард «Консадоле Саппоро» Андерсон Лопес неудачно отметил гол в ворота «Симидзу С-Палс». После второго мяча 25-летний бразилец побежал за лицевую линию, перепрыгнул рекламный щит и пропал из поля зрения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лопес неудачно приземлился после прыжка с высоты, и врачи команды оказали ему помощь. Бразилец продолжил матч и даже забил после этого еще два гола.

Для Лопеса это был первый домашний матч в чемпионате Японии за «Консадоле Саппоро». Его команда победила 5:2.

Андрей Санталов

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