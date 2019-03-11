В Японии игрок получил травму, празднуя гол
Прыжки через рекламные щиты бывают опасны.
Прыжки через рекламные щиты бывают опасны.
Форвард «Консадоле Саппоро» Андерсон Лопес неудачно отметил гол в ворота «Симидзу С-Палс». После второго мяча 25-летний бразилец побежал за лицевую линию, перепрыгнул рекламный щит и пропал из поля зрения.
Лопес неудачно приземлился после прыжка с высоты, и врачи команды оказали ему помощь. Бразилец продолжил матч и даже забил после этого еще два гола.
Для Лопеса это был первый домашний матч в чемпионате Японии за «Консадоле Саппоро». Его команда победила 5:2.
Андрей Санталов