Вратарь «Бенфики» пропустил нелепый гол

Голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос грубо ошибся в матче с «Белененсешем». Во втором при счете 2:0 в пользу своей команды 24-летний вратарь не стал ловить мяч после подачи штрафного, посчитав, что тот уходит в аут.

Через две минуты после этого «Бенфика» пропустила еще один гол, матч в итоге завершился вничью 2:2.



«Бенфика» упустила шанс оторваться от «Порту» на два очка и теперь лидирует в чемпионате лишь благодаря лучшей разнице мячей.



Андрей Санталов