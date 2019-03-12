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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Бенфики» пропустил нелепый гол

Новый Филимонов.

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Источник: Reuters

Голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос грубо ошибся в матче с «Белененсешем». Во втором при счете 2:0 в пользу своей команды 24-летний вратарь не стал ловить мяч после подачи штрафного, посчитав, что тот уходит в аут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через две минуты после этого «Бенфика» пропустила еще один гол, матч в итоге завершился вничью 2:2.

«Бенфика» упустила шанс оторваться от «Порту» на два очка и теперь лидирует в чемпионате лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Андрей Санталов

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