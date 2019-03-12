Мальчик-пастух в Кении обожает игру Озила. Месут выслал ему футболки и бутсы

Регбийный журналист Эрик Нжиру в декабре 2018 года заметил в Найроби мальчика, пасущего коров, на улице в футболке, на которой от руки был выведен номер и фамилия Месута Озила.

Репортер твитнул об этом, и игрок «Арсенала» увидел это сообщение. Озил отправил кенийскому мальчику Лоуренсу Масире свои футболки с автографом и бутсы. Подарки получили также братья мальчика.



«Фото с кенийским мальчиком в самодельной футболке в твиттере сильно тронуло меня. Посмотрите на Лоуренса сейчас — так приятно видеть его и его братьев счастливыми», — написал Озил в своем твиттере.