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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Мальчик-пастух в Кении обожает игру Озила. Месут выслал ему футболки и бутсы

Добрые дела игрока «Арсенала».

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Источник: Reuters

Регбийный журналист Эрик Нжиру в декабре 2018 года заметил в Найроби мальчика, пасущего коров, на улице в футболке, на которой от руки был выведен номер и фамилия Месута Озила.

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Репортер твитнул об этом, и игрок «Арсенала» увидел это сообщение. Озил отправил кенийскому мальчику Лоуренсу Масире свои футболки с автографом и бутсы. Подарки получили также братья мальчика.

«Фото с кенийским мальчиком в самодельной футболке в твиттере сильно тронуло меня. Посмотрите на Лоуренса сейчас — так приятно видеть его и его братьев счастливыми», — написал Озил в своем твиттере.

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Андрей Санталов

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