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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист за год похудел на 50 кг

Взял себя в руки.

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Источник: AFP 2019

Известный в прошлом футболист Мидо, игравший за «Аякс» и «Тоттенхэм», показал, как стал выглядеть после того, как поменял отношение к образу жизни.

В марте 2018 года египтянин, завершивший карьеру в 2013-м, выложил фото, которое удивило футбольных болельщиков — у экс-игрока были явные проблемы с весом.

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Мидо рассказал, что из-за насмешек болельщиков изменил образ жизни и начал заниматься в тренажерном зале. Кроме того, у бывшего футболиста сборной Египта начались проблемы со здоровьем.

«В 35 лет я весил 150 кг. Доктор сказал мне, что если я продолжу в то же духе, то не доживу до 40», — сообщил Мидо The Guardian.

Спустя год Мидо похудел более чем на 50 кг.

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В своем инстаграме Мидо, работающий тренером саудовской «Аль-Вахды», теперь выкладывает видео с тренировок.

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