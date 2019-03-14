Бывший футболист за год похудел на 50 кг

Известный в прошлом футболист Мидо, игравший за «Аякс» и «Тоттенхэм», показал, как стал выглядеть после того, как поменял отношение к образу жизни. В марте 2018 года египтянин, завершивший карьеру в 2013-м, выложил фото, которое удивило футбольных болельщиков — у экс-игрока были явные проблемы с весом.

Мидо рассказал, что из-за насмешек болельщиков изменил образ жизни и начал заниматься в тренажерном зале. Кроме того, у бывшего футболиста сборной Египта начались проблемы со здоровьем.



«В 35 лет я весил 150 кг. Доктор сказал мне, что если я продолжу в то же духе, то не доживу до 40», — сообщил Мидо The Guardian.



Спустя год Мидо похудел более чем на 50 кг.