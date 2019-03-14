Самый нелепый пенальти года (видео)

Полузащитник «Суонси» Берсант Целина неожиданно прославился на весь мир. В гостевом матче чемпионшипа против «Весь Бромвича» 22-летний игрок пошел пробивать пенальти, но удар в стиле «паненка» у него совсем не получился.

Пенальти был назначен при счете 1:0 в пользу «Вест Бромвича», и «Суонси» упустил шанс сравнять счет. Во втором тайме хозяева забили еще два мяча и разгромили соперника — 3:0.



Главный тренер «Суонси» Грэм Поттер поддержал своего игрока.



«Такого никому не пожелаешь. Чтобы пробивать пенальти, нужна смелость — каждый может испытать это на себе. Легко после такого дразнить игрока, уверен, Целина услышит шутки в свой адрес. Но такова жизнь. У него была смелость исполнить пенальти, теперь мы должны поддержать его. Он станет лучше после такого опыта», — сказал Поттер.



Андрей Санталов