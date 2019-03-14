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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Палитра эмоций Юргена Клоппа (фото)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп славится своей живой мимикой.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Его команда продолжает борьбу за победу в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов, так что до конца сезона Клопп переживет еще немало самых разных эмоций. И все это мы увидим на его лице.

Бавария
1:3
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz-Arena, 68145 зрителей
Главные тренеры
Нико КовачЮрген Клопп
Голы
Жоэль Матип39′
Садио Мане(Виргил ван Дейк)26′
Виргил ван Дейк(Джеймс Милнер)69′
Садио Мане(Мохамед Салах)84′
Составы команд
1Мануэль Нойер
13Алиссон
13Рафинья
66Трент Александр-Арнолд
27Давид Алаба
26Эндрю Робертсон
90+2′
4Никлас Зюле
4Виргил ван Дейк
5Матс Хуммельс
32Жоэль Матип
63′
22Серж Гнабри
11Мохамед Салах
9Роберт Левандовски
5Джорджиньо Вайналдум
6Тиагу Алькантара
65′
10Садио Мане
7Франк Рибери
61′
9Роберту Фирмину
83′
29Кингсли Коман
27Дивок Ориги
11Хамес Родригес
79′
7Джеймс Милнер
87′
35Ренату Санчеш
83′
20Адам Лаллана
8Хави Мартинес
72′
14Джордан Хендерсон
13′
18Леон Горецка
3Фабинью
43′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
7Фолы14
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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