Палитра эмоций Юргена Клоппа (фото)
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп славится своей живой мимикой.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп славится своей живой мимикой.
Его команда продолжает борьбу за победу в английской
|Нико Ковач
|Юрген Клопп
|Жоэль Матип
|39′
|Садио Мане(Виргил ван Дейк)
|26′
|Виргил ван Дейк(Джеймс Милнер)
|69′
|Садио Мане(Мохамед Салах)
|84′
|1
|Мануэль Нойер
|13
|Алиссон
|13
|Рафинья
|66
|Трент Александр-Арнолд
|27
|Давид Алаба
|26
|Эндрю Робертсон
90+2′
|4
|Никлас Зюле
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Матс Хуммельс
|32
|Жоэль Матип
63′
|22
|Серж Гнабри
|11
|Мохамед Салах
|9
|Роберт Левандовски
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Тиагу Алькантара
65′
|10
|Садио Мане
|7
|Франк Рибери
61′
|9
|Роберту Фирмину
83′
|29
|Кингсли Коман
|27
|Дивок Ориги
|11
|Хамес Родригес
79′
|7
|Джеймс Милнер
87′
|35
|Ренату Санчеш
83′
|20
|Адам Лаллана
|8
|Хави Мартинес
72′
|14
|Джордан Хендерсон
13′
|18
|Леон Горецка
|3
|Фабинью
43′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)