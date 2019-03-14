Болельщик «Баварии» вставил глаз с эмблемой клуба из-за рака
Удивительная история.
Удивительная история.
У американца Райана, болеющего за «Баварию», очень необычная история.
«Привет, я «Райан Бавария» из Кловера в Южной Каролине, и вот как я стал самым уникальным болельщиком «Баварии» в мире.
В 2016 году мне поставили диагноз меланома глаза, это очень редкая форма рака. Врачи сказали, что у меня только один вариант, и я предпочел лишиться глаза, а не жизни.
Я сделал глаз с символикой «Баварии» вот по какой причине. Это сразу вызывает у людей вопрос: «Чувак, что случилось с твоим глазом?». Так я могу привлечь внимание к такой форме рака, как меланома глаза.
«Бавария» сильно помогла мне с расходами на операцию, у меня не было страховки, так что все это сильно било по карману. Для меня «Бавария» — единственный клуб в мире.
Мой дед служил в Германии, мой отец родился там. Это команда, на которой я вырос.
Последние 14 месяцев были очень тяжелыми. Меня сбила машина, водитель которой на
Мне сильно помогла история Франка Рибери. У него шрам на лице, который он получил еще в детстве после аварии. Рибери говорит, что каждый раз, когда он смотрит на него, это помогает ему стать тем, кем он стал", — рассказал Райан.
Андрей Санталов