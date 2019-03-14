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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Баварии» вставил глаз с эмблемой клуба из-за рака

Удивительная история.

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Источник: Reuters

У американца Райана, болеющего за «Баварию», очень необычная история. Из-за рака он сначала лишился глаза, затем чудом выжил, попав под машину. Но Райан сохраняет оптимизм — во многом благодаря любви к футболу и «Баварии».

«Привет, я «Райан Бавария» из Кловера в Южной Каролине, и вот как я стал самым уникальным болельщиком «Баварии» в мире.

В 2016 году мне поставили диагноз меланома глаза, это очень редкая форма рака. Врачи сказали, что у меня только один вариант, и я предпочел лишиться глаза, а не жизни.

Я сделал глаз с символикой «Баварии» вот по какой причине. Это сразу вызывает у людей вопрос: «Чувак, что случилось с твоим глазом?». Так я могу привлечь внимание к такой форме рака, как меланома глаза.

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«Бавария» сильно помогла мне с расходами на операцию, у меня не было страховки, так что все это сильно било по карману. Для меня «Бавария» — единственный клуб в мире.

Мой дед служил в Германии, мой отец родился там. Это команда, на которой я вырос.

Последние 14 месяцев были очень тяжелыми. Меня сбила машина, водитель которой на что-то отвлекся. Это поменяло мою жизнь. Я не должен был выжить. Посмотрите, что стало с машиной. Жизнь превратилась в ад, это до сих пор ад. Но я держусь благодаря девизу «Баварии»: Mia san mia (Мы те, кто мы есть). Болельщики «Баварии» никогда не сдаются.

Мне сильно помогла история Франка Рибери. У него шрам на лице, который он получил еще в детстве после аварии. Рибери говорит, что каждый раз, когда он смотрит на него, это помогает ему стать тем, кем он стал", — рассказал Райан.

Андрей Санталов

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