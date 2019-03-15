Мяч Лиги чемпионов стал любимой игрушкой в доме Роналду

Девушка Криштиану Роналду поделилась забавным видео в своем инстаграме. Джорджина Родригес сняла, как форвард «Ювентуса» играет со своей дочерью мячом Лиги чемпионов, которым португалец сделал хет-трик в игре с «Атлетико».



«Игровой мяч Лиги чемпионов теперь дома. Он стал любимой игрушкой детей и не только детей», — написала Джорджина.