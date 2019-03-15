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14:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Мяч Лиги чемпионов стал любимой игрушкой в доме Роналду

Очень милое видео.

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Источник: AP 2019

Девушка Криштиану Роналду поделилась забавным видео в своем инстаграме. Джорджина Родригес сняла, как форвард «Ювентуса» играет со своей дочерью мячом Лиги чемпионов, которым португалец сделал хет-трик в игре с «Атлетико».

«Игровой мяч Лиги чемпионов теперь дома. Он стал любимой игрушкой детей и не только детей», — написала Джорджина.

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У Роналду четверо детей, самая младшая дочь родилась от Джорджины в ноябре 2017 года.

Семья Роналду была на стадионе «Ювентуса» в матче с «Атлетико» и вживую видела один из лучших матчей в карьере Криштиану.

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Андрей Санталов

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