Мяч Лиги чемпионов стал любимой игрушкой в доме Роналду
Очень милое видео.
Очень милое видео.
Девушка Криштиану Роналду поделилась забавным видео в своем инстаграме. Джорджина Родригес сняла, как форвард «Ювентуса» играет со своей дочерью мячом Лиги чемпионов, которым португалец сделал
«Игровой мяч Лиги чемпионов теперь дома. Он стал любимой игрушкой детей и не только детей», — написала Джорджина.
У Роналду четверо детей, самая младшая дочь родилась от Джорджины в ноябре 2017 года.
Семья Роналду была на стадионе «Ювентуса» в матче с «Атлетико» и вживую видела один из лучших матчей в карьере Криштиану.
Андрей Санталов