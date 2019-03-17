«Милан» играет с «Интером» в чемпионате Италии (видео)
В серии А в рамках 28-го тура проходит миланское дерби.
|ПСЖ
|1
|Марсель
|0
|Бетис
|0
|Барселона
|2
|Милан
|2
|Интер
|3
|Валенсия
|0
|Хетафе
|0
|Вильярреал
|3
|Райо Вальекано
|1
|Бавария
|6
|Майнц
|0
|Наполи
|4
|Удинезе
|2
|Эвертон
|2
|Челси
|0
|Бордо
|1
|Ренн
|1
|Спартак
|1
|Зенит
|1
|Эспаньол
|0
|Севилья
|1
|Айнтрахт Ф
|1
|Нюрнберг
|0
|Фулхэм
|1
|Ливерпуль
|2
|Мордовия
|0
|Луч
|0
|Армавир
|0
|Авангард К
|0
|Реймс
|1
|Нант
|0
|Аталанта
|1
|Кьево
|1
|Эмполи
|2
|Фрозиноне
|1
|Лацио
|4
|Парма
|1
|Лион
|3
|Монпелье
|2
|Локомотив
|1
|Краснодар
|0
|Соломоновы Острова
|–
|Вануату
|–
|Зенит-2
|1
|Факел
|0
|Байер
|1
|Вердер
|3
|Дженоа
|2
|Ювентус
|0
|Нижний Новгород
|0
|Шинник
|1
|Уфа
|0
|Ахмат
|1
|Эйбар
|1
|Вальядолид
|2
|Ротор
|1
|Химки
|0
|Сибирь
|0
|Тамбов
|2
В серии А в рамках 28-го тура проходит миланское дерби.