Месси оформил самый красивый хет-трик в карьере (видео)

Источник: AFP 2019

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси устроил очередной бенефис. В игре против «Бетиса» он забил три мяча. К бешеной результативности Месси в нынешнем сезоне все уже привыкли, но каждый из мячей в ворота «Бетиса» был шедевральным по красоте.

Все началось с штрафного удара на 18-й минуте. Месси спокойно положил мяч в сетку, как будто вратаря на воротах и не было:

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В конце первого тайма Месси оформил дубль, хотя за создание магии в этом эпизоде отвечал его одноклубник Луис Суарес. Он же номинант на награду «голевая передача года»:

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На 63-й минуте все уж было подумали, что именно уругвайский форвард станет главным героем матча. Суарес пробежал к чужим воротам от центра поля, накрутив всю оборону защитника и точно пробив мимо вратаря:

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И все же последнее слово осталось за Месси. За шесть минут до конца он превратил передачу партнера в неотразимый удар под перекладину. Даже болельщики «Бетиса» поаплодировали аргентинцу.

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