Месси оформил самый красивый хет-трик в карьере (видео)
Три гола аргентинца позволили «Барселоне» разгромить «Бетис» в чемпионате Испании.
Три гола аргентинца позволили «Барселоне» разгромить «Бетис» в чемпионате Испании.
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси устроил очередной бенефис. В игре против «Бетиса» он забил три мяча. К бешеной результативности Месси в нынешнем сезоне все уже привыкли, но каждый из мячей в ворота «Бетиса» был шедевральным по красоте.
Все началось с штрафного удара на 18-й минуте. Месси спокойно положил мяч в сетку, как будто вратаря на воротах и не было:
В конце первого тайма Месси оформил дубль, хотя за создание магии в этом эпизоде отвечал его одноклубник Луис Суарес. Он же номинант на награду «голевая передача года»:
На 63-й минуте все уж было подумали, что именно уругвайский форвард станет главным героем матча. Суарес пробежал к чужим воротам от центра поля, накрутив всю оборону защитника и точно пробив мимо вратаря:
И все же последнее слово осталось за Месси. За шесть минут до конца он превратил передачу партнера в неотразимый удар под перекладину. Даже болельщики «Бетиса» поаплодировали аргентинцу.
Станислав Рынкевич
|Солар Кике Сетьен
|Эрнесто Вальверде
|Лорен Морон(Диего Лайнес)
|82′
|Лионель Месси
|18′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|45+2′
|Луис Суарес(Жерар Пике)
|63′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|85′
|13
|Пау Лопес
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|5
|Марк Бартра
|20
|Сержи Роберто
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|18
|Жорди Альба
|23
|Аисса Манди
|3
|Жерар Пике
|11
|Кристиан Тельо
|15
|Клеман Лангле
52′
|6
|Серхио Каналес
|22
|Артуро Видаль
|10
|Родригес Руис Хесе
|5
|Серхио Бускетс
|18
|Андрес Гуардадо
16′
|10
|Лионель Месси
|17
|Санчес Родригес Хоакин
67′
|4
|Иван Ракитич
88′
|24
|Эмерсон
|21
|Карлес Аленья
|21
|Джовани Ло Сельсо
68′
|8
|Артур
64′
|22
|Диего Лайнес
|2
|Нелсон Семеду
67′
|14
|Виллиам Карвалью
75′
|9
|Луис Суарес
90′
|16
|Лорен Морон
|7
|Филиппе Коутинью
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)