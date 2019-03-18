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01:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси оформил самый красивый хет-трик в карьере (видео)

Три гола аргентинца позволили «Барселоне» разгромить «Бетис» в чемпионате Испании.

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Источник: AFP 2019

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси устроил очередной бенефис. В игре против «Бетиса» он забил три мяча. К бешеной результативности Месси в нынешнем сезоне все уже привыкли, но каждый из мячей в ворота «Бетиса» был шедевральным по красоте.

Все началось с штрафного удара на 18-й минуте. Месси спокойно положил мяч в сетку, как будто вратаря на воротах и не было:

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В конце первого тайма Месси оформил дубль, хотя за создание магии в этом эпизоде отвечал его одноклубник Луис Суарес. Он же номинант на награду «голевая передача года»:

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На 63-й минуте все уж было подумали, что именно уругвайский форвард станет главным героем матча. Суарес пробежал к чужим воротам от центра поля, накрутив всю оборону защитника и точно пробив мимо вратаря:

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И все же последнее слово осталось за Месси. За шесть минут до конца он превратил передачу партнера в неотразимый удар под перекладину. Даже болельщики «Бетиса» поаплодировали аргентинцу.

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Станислав Рынкевич

Бетис
1:4
Первый тайм: 0:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2817.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике СетьенЭрнесто Вальверде
Голы
Лорен Морон(Диего Лайнес)82′
Лионель Месси18′
Лионель Месси(Луис Суарес)45+2′
Луис Суарес(Жерар Пике)63′
Лионель Месси(Иван Ракитич)85′
Составы команд
13Пау Лопес
1Марк-Андре тер Штеген
5Марк Бартра
20Сержи Роберто
12Решел да Силва Жуниор Сидней
18Жорди Альба
23Аисса Манди
3Жерар Пике
11Кристиан Тельо
15Клеман Лангле
52′
6Серхио Каналес
22Артуро Видаль
10Родригес Руис Хесе
5Серхио Бускетс
18Андрес Гуардадо
16′
10Лионель Месси
17Санчес Родригес Хоакин
67′
4Иван Ракитич
88′
24Эмерсон
21Карлес Аленья
21Джовани Ло Сельсо
68′
8Артур
64′
22Диего Лайнес
2Нелсон Семеду
67′
14Виллиам Карвалью
75′
9Луис Суарес
90′
16Лорен Морон
7Филиппе Коутинью
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
10Фолы11
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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