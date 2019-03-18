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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии вратарь пропустил «гол Филимонова»

Лишил команду выхода в полуфинал Кубка.

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Источник: Reuters

В ¼ финала Кубка Англии «Миллуолл» принимал «Брайтон» и уверенно вел матч к победе: до 88-й минуты хозяева вели 2:0. Но сначала «Брайтон» отыграл один мяч, а на 6-й добавленной минуте вратарь «Миллуолла» Дэвид Мартин допустил удивительную ошибку.

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«Миллуолл» так и не оправился от «гола Филимонова» и уступил в итоге команде из премьер-лиги в серии пенальти.

После матча Мартин извинился перед болельщики «Миллуолла» за свою ошибку.

«Очень расстроен тем, что произошло сегодня. Хочу извиниться перед всеми в “Миллуолле”. Болельщики здорово нас поддерживали, атмосфера на стадионе была супер. Извиняюсь за то, что подвел. Эта ситуация сделает меня сильнее», — написал Мартин в твиттере.

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Андрей Санталов

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