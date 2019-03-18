В Англии вратарь пропустил «гол Филимонова»
Лишил команду выхода в полуфинал Кубка.
Лишил команду выхода в полуфинал Кубка.
В ¼ финала Кубка Англии «Миллуолл» принимал «Брайтон» и уверенно вел матч к победе: до 88-й минуты хозяева вели 2:0. Но сначала «Брайтон» отыграл один мяч, а на 6-й добавленной минуте вратарь «Миллуолла» Дэвид Мартин допустил удивительную ошибку.
«Миллуолл» так и не оправился от «гола Филимонова» и уступил в итоге команде из
После матча Мартин извинился перед болельщики «Миллуолла» за свою ошибку.
«Очень расстроен тем, что произошло сегодня. Хочу извиниться перед всеми в “Миллуолле”. Болельщики здорово нас поддерживали, атмосфера на стадионе была супер. Извиняюсь за то, что подвел. Эта ситуация сделает меня сильнее», — написал Мартин в твиттере.
Андрей Санталов