В Англии бьют тревогу: насилие на стадионах вызвано новой модой на кокаин

На матчах английской премьер-лиги и чемпионшипа зафиксировано все больше случаев употребления кокаина. Британская полиция связывает рост популярности кокаина с насилием и беспорядками на трибунах.



В минувшие выходные на стадионах фанаты трижды выбегали на поле, а женщине-стюарду на стадионе «Борнмута» сломали нос. И это случилось после громкого скандала 10 марта, когда во время дерби в Бирмингеме болельщик выскочил на поле и ударил в голову игрока «Астон Виллы» Джека Грилиша.



В этом сезоне полиция арестовала 68 человек за хранение кокаина — за год до этого таких арестов было 32. Во время одного из матчей чемпионшипа за хранение наркотика было задержано 15 человек. Полиция считает, что в реальности людей, приходящих на футбол под кокаином гораздо больше.