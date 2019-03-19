В Англии бьют тревогу: насилие на стадионах вызвано новой модой на кокаин
Так считает британская полиция.
Так считает британская полиция.
На матчах английской
В минувшие выходные на стадионах фанаты трижды выбегали на поле, а
В этом сезоне полиция арестовала 68 человек за хранение кокаина — за год до этого таких арестов было 32. Во время одного из матчей чемпионшипа за хранение наркотика было задержано 15 человек. Полиция считает, что в реальности людей, приходящих на футбол под кокаином гораздо больше.
При этом по мнению руководства британской полиции, с нарушителями закона на футбольных матчах практически невозможно бороться, поскольку клубы заменили полицейских на стюардов и сотрудников охранных фирм — это стоит дешевле.
По данным полиции за последние два года беспорядков на стадионах стало больше — в прошлом сезоне зафиксировано 87 таких случаев (+38%). На матчах чемпионшипа в сезоне-2017/18 был арестован 591 человек.
Андрей Санталов