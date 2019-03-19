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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии бьют тревогу: насилие на стадионах вызвано новой модой на кокаин

Так считает британская полиция.

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Источник: Reuters

На матчах английской премьер-лиги и чемпионшипа зафиксировано все больше случаев употребления кокаина. Британская полиция связывает рост популярности кокаина с насилием и беспорядками на трибунах.

В минувшие выходные на стадионах фанаты трижды выбегали на поле, а женщине-стюарду на стадионе «Борнмута» сломали нос. И это случилось после громкого скандала 10 марта, когда во время дерби в Бирмингеме болельщик выскочил на поле и ударил в голову игрока «Астон Виллы» Джека Грилиша.

В этом сезоне полиция арестовала 68 человек за хранение кокаина — за год до этого таких арестов было 32. Во время одного из матчей чемпионшипа за хранение наркотика было задержано 15 человек. Полиция считает, что в реальности людей, приходящих на футбол под кокаином гораздо больше.

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При этом по мнению руководства британской полиции, с нарушителями закона на футбольных матчах практически невозможно бороться, поскольку клубы заменили полицейских на стюардов и сотрудников охранных фирм — это стоит дешевле.

По данным полиции за последние два года беспорядков на стадионах стало больше — в прошлом сезоне зафиксировано 87 таких случаев (+38%). На матчах чемпионшипа в сезоне-2017/18 был арестован 591 человек.

Андрей Санталов

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