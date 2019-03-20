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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Профессор физики разобрал удивительный гол Месси

Профессор физики Университета Барселоны Франсеск Хавьер Альварес объяснил, как у Лионеля Месси получилось забить гол «парашютом» в ворота «Бетиса».

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Источник: Reuters

Аргентинец пробил с дистанции 18,6 метра. Профессор физики изучил траекторию удара Месси.

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«Чтобы мяч попал в ворота, нужны были именно такая сила удара и траектория, шансов пробить по-другому тут очень мало. Если скорость полета мяча — 17,4 м/с (62,6 км/ч) или меньше, то вратарь достанет мяч. Если скорость полета мяча превысит 17,9 м/c (64,4 км/ч), то он не попадет в ворота.

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Кроме скорости Месси еще нужно было выбрать правильную траекторию мяча. По расчетам Хавьера Альвареса, угол, при котором мяч мог попасть в ворота находится в границах 25,5 — 26,8 градусов — расхождение не больше 1,3 градуса.

Таков взгляд физики на чудо-гол Месси, которому хлопали даже болельщики «Бетиса».

Интересно, что Лео уже забивал в похожей манере.

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Андрей Санталов

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