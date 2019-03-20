Профессор физики разобрал удивительный гол Месси

«Чтобы мяч попал в ворота, нужны были именно такая сила удара и траектория, шансов пробить по-другому тут очень мало. Если скорость полета мяча — 17,4 м/с (62,6 км/ч) или меньше, то вратарь достанет мяч. Если скорость полета мяча превысит 17,9 м/c (64,4 км/ч), то он не попадет в ворота.