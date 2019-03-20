Профессор физики разобрал удивительный гол Месси
Профессор физики Университета Барселоны Франсеск Хавьер Альварес объяснил, как у Лионеля Месси получилось забить гол «парашютом» в ворота «Бетиса».
Профессор физики Университета Барселоны Франсеск Хавьер Альварес объяснил, как у Лионеля Месси получилось забить гол «парашютом» в ворота «Бетиса».
Аргентинец пробил с дистанции 18,6 метра. Профессор физики изучил траекторию удара Месси.
«Чтобы мяч попал в ворота, нужны были именно такая сила удара и траектория, шансов пробить
Кроме скорости Месси еще нужно было выбрать правильную траекторию мяча. По расчетам Хавьера Альвареса, угол, при котором мяч мог попасть в ворота находится в границах 25,5 — 26,8 градусов — расхождение не больше 1,3 градуса.
Таков взгляд физики на
Интересно, что Лео уже забивал в похожей манере.
Андрей Санталов