Роналду подарил свои футболки детям Халка
Ребята счастливы.
Ребята счастливы.
Форвард «Шанхай Теллэйс» Халк рассказал о посылке, которая пришла двум его сыновьям и дочери в Китай.
«Спасибо, Криштиану, за майки с автографом для моих детей. Ты исполнил их мечту, как отец я очень благодарен тебе. Желаю тебе оставаться такой же машиной по забиванию голов. Удачи, робот!» — написал Халк обращение к Роналду.
У Халка два сына Ян и Тиаго, а также приемная дочь Алисия.
Теперь у всех у них есть фирменные футболки «Ювентуса» от Криштиану.
Андрей Санталов