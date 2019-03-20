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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду подарил свои футболки детям Халка

Ребята счастливы.

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Источник: AFP 2019

Форвард «Шанхай Теллэйс» Халк рассказал о посылке, которая пришла двум его сыновьям и дочери в Китай.

«Спасибо, Криштиану, за майки с автографом для моих детей. Ты исполнил их мечту, как отец я очень благодарен тебе. Желаю тебе оставаться такой же машиной по забиванию голов. Удачи, робот!» — написал Халк обращение к Роналду.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Халка два сына Ян и Тиаго, а также приемная дочь Алисия.
Теперь у всех у них есть фирменные футболки «Ювентуса» от Криштиану.

Андрей Санталов

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