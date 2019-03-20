Роналду подарил свои футболки детям Халка

Форвард «Шанхай Теллэйс» Халк рассказал о посылке, которая пришла двум его сыновьям и дочери в Китай.



«Спасибо, Криштиану, за майки с автографом для моих детей. Ты исполнил их мечту, как отец я очень благодарен тебе. Желаю тебе оставаться такой же машиной по забиванию голов. Удачи, робот!» — написал Халк обращение к Роналду.