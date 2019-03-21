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17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист превратил шрамы на колене в стильную тату (фото)

Не сломался после травм.

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Источник: Reuters

Атакующий полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес показал татуировку, которую он сделал на прооперированном колене. Игрок превратил шрамы в нарисованную рыбу.

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Каналес сменил несколько клубов в Испании. Дло «Бетиса» он играл за «Расинг», «Реал», «Валенсию» и «Реал Сосьедад». Серхио играл за национальную сборную на юношеском и молодежном уровне, а теперь в 28 лет впервые вызван во взрослую команду.

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Каналес рассказал, что травмы, через которые ему пришлось пройти, включая травму колена, помогли ему повзрослеть и профессиональнее относиться к футболу.

«У меня был разрыв крестообразной связки. Шрам на ноге можно было превратить в рыбу, шею жирафа или что-то еще. Но мне понравилась рыба», — рассказал Каналес про тату в интервью Marca.

Андрей Санталов

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