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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист, осужденный за совращение малолетней, вышел на свободу

Провел в тюрьме три года.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон выпущен из тюрьмы. В 2016 году футболисту дали 6 лет заключения за связь с 15-летней девушкой в марте 2015-го.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джонсон отбыл в тюрьме половину срока, после этого его освободили. У игрока есть 4-летняя дочь Айла, встречаться с ней ему разрешено только при других людях.

Джонсону 31 год, пока неизвестно, возобновит ли он футбольную карьеру. Клубы в Англии даже в низших дивизионах по опросу The Daily Mail не собираются предлагать ему контракт.

Андрей Санталов

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