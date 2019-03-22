Футболист, осужденный за совращение малолетней, вышел на свободу

Бывший игрок «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон выпущен из тюрьмы. В 2016 году футболисту дали 6 лет заключения за связь с 15-летней девушкой в марте 2015-го.

Джонсон отбыл в тюрьме половину срока, после этого его освободили. У игрока есть 4-летняя дочь Айла, встречаться с ней ему разрешено только при других людях.



Джонсону 31 год, пока неизвестно, возобновит ли он футбольную карьеру. Клубы в Англии даже в низших дивизионах по опросу The Daily Mail не собираются предлагать ему контракт.



Андрей Санталов