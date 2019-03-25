В Аргентине фанаты устроили беспорядки на стадионе

Ультрас «Ньюэллс Олд Бойс» вступили конфликт с полицией после поражения их команды от клуба 2-го дивизиона «Вилья Митре» в Кубке Аргентины.



После 90-й минуты фанаты устроили беспорядки на трибуне, и матч был досрочно завершен. Против хулиганов применили брандспойты, в ответ они бросали сливные бачки из туалета и оторванные сиденья. Трое полицейских получили ранения.