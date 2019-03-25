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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине фанаты устроили беспорядки на стадионе

Дикая реакция на поражение своей команды.

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Источник: РИА "Новости"

Ультрас «Ньюэллс Олд Бойс» вступили конфликт с полицией после поражения их команды от клуба 2-го дивизиона «Вилья Митре» в Кубке Аргентины.

После 90-й минуты фанаты устроили беспорядки на трибуне, и матч был досрочно завершен. Против хулиганов применили брандспойты, в ответ они бросали сливные бачки из туалета и оторванные сиденья. Трое полицейских получили ранения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве ультрас «Ньюэллс» угрожали своим игрокам отправить их в больницу, если команда проиграет «Вилья Митре».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в итоге закончился со счетом 1:2, и «Вилья Митре» вышел в 1/8 финала Кубка. Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойс» Эктор Бидольо сразу после игры подал в отставку.

Андрей Санталов

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