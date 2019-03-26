Подольски изучает сумо в Японии (фото)

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски не теряет времени зря в Японии. В свободное от тренировок и матчей за свой нынешний клуб «Висел Кобе» 33-летний игрок изучает сумо.

«Когда я приехал в Японии, мне стало интересно сумо. Я захотел потренироваться. То, что творят эти парни, это, конечно, безумие. Они научили меня нескольким захватам, но против таких колоссов у меня не было ни шанса», — приводит слова Подольски Bild.