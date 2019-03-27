Журналист, выживший в авиакатастрофе с игроками «Шапекоэнсе», умер в 45 лет

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» сообщил о смерти радиожурналиста Рафаэля Хензела. С 45-летним репортером случился сердечный приступ, когда он играл в футбол. Его отвезли в больницу, но помочь ему врачи уже не смогли.

Хензел был одним из 6 выживших при авиакатастрофе самолета с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» в ноябре 2016 года. При падении самолета в Колумбии погибли 71 из 77 человек, находившихся на борту. Еще один — вратарь Данило — скончался позже в больнице.



Восстановившись после авиакатастрофы, Хензел продолжал работать на радио. В 2017-м он написал книгу «Живи, помня о смерти».