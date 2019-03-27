Журналист, выживший в авиакатастрофе с игроками «Шапекоэнсе», умер в 45 лет
От сердечного приступа.
От сердечного приступа.
Бразильский клуб «Шапекоэнсе» сообщил о смерти радиожурналиста Рафаэля Хензела. С 45-летним репортером случился сердечный приступ, когда он играл в футбол. Его отвезли в больницу, но помочь ему врачи уже не смогли.
Хензел был одним из 6 выживших при авиакатастрофе самолета с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» в ноябре 2016 года. При падении самолета в Колумбии погибли 71 из 77 человек, находившихся на борту. Еще один — вратарь Данило — скончался позже в больнице.
Восстановившись после авиакатастрофы, Хензел продолжал работать на радио. В 2017-м он написал книгу «Живи, помня о смерти».
«На протяжении своей блестящей карьеры Рафаэль рассказывал историю «Шапекоэнсе». Он был символом возрождения клуба, он навсегда останется в памяти «Шапекоэнсе», — сообщила
Так Хензел комментировал матчи «Шапекоэнсе» на радио.
Андрей Санталов