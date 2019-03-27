В Аргентине в женщину-арбитра плеснули кипятком

Аргентинские фанаты атаковали женщину-лайнсмена во время матча 5-й лиги чемпионата страны между «Маркесадо» и «Сан-Мартином».



За две минуты до конца матча в Росану Пас плеснули кипятком.



«Я почувствовала, что мне на спину попала горячая вода. Я обратилась к главному арбитру и попросила, чтобы мне полили холодной водой место, где чувствовался ожог. Матч хотели остановить, но мы решили продолжить игру», — сказала Пас.

После матча лайнсмен поехала в больницу, где врач сообщил ей, что у нее серьезный ожог.



«Неважно, на кого напали — на мужчину или на женщину, — такие вещи не должны происходить. Но я не собираюсь сдаваться. Женщинам тяжело в футболе, но я не опускаю руки. Надеюсь, получу назначение на ближайший матч», — рассказала Пас.