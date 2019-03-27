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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине в женщину-арбитра плеснули кипятком

Дикая история.

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Аргентинские фанаты атаковали женщину-лайнсмена во время матча 5-й лиги чемпионата страны между «Маркесадо» и «Сан-Мартином».

За две минуты до конца матча в Росану Пас плеснули кипятком.

«Я почувствовала, что мне на спину попала горячая вода. Я обратилась к главному арбитру и попросила, чтобы мне полили холодной водой место, где чувствовался ожог. Матч хотели остановить, но мы решили продолжить игру», — сказала Пас.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча лайнсмен поехала в больницу, где врач сообщил ей, что у нее серьезный ожог.

«Неважно, на кого напали — на мужчину или на женщину, — такие вещи не должны происходить. Но я не собираюсь сдаваться. Женщинам тяжело в футболе, но я не опускаю руки. Надеюсь, получу назначение на ближайший матч», — рассказала Пас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент «Маркесадо», на стадионе которого случилось происшествие, сообщил свою версию событий.

«Говорят, это был не кипяток, а бутылка воды, оставленная на трибуне. Я не видел следов ожога. Я был с лайнсменом, нам она ничего не показала. Но я не хочу защищать наших фанатов, потому что знаю их. Если они собираются плохо себя вести на матче, то им не надо сюда приходить. Я постараюсь поговорить с ними. С Росаной Пас я тоже свяжусь, узнаю, как можно ей помочь», — цитирует президента клуба Diario As.

Андрей Санталов

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