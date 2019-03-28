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15:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Отец игрока «Ювентуса» ждет от клуба два трактора

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Источник: Reuters

Биру Жан Кин, отец нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина, рассказал, что не получил свои комиссионные за сделку с клубом.

Отец Кина представлял интересы сына, пока тот не перешел в академию «Ювентуса». Дальше агентом Мойзе стал Мино Райола.

«Я развелся с мамой Мойзе, и она тогда хотела перевезти сына в Англию. Я сказал «Юве», что оставлю сына в Италии, но взамен я хочу получить два трактора.

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Клуб сказал мне, что с этим не будет никаких проблем, но до сих пор не дал мне эти тракторы. Сейчас они мне даже не дают билеты на матчи. Но я все равно хочу, чтобы сын навсегда остался в «Юве». Я отправил его в этот клуб, потому что их болельщик", — сообщил Кин-старший RAI Radio.

Сам Мойзе Кин так отреагировал на слова отца.

«Тракторы??? Не знаю, о чем ты говоришь. Если я чего-то добился к этому моменту, то это только благодаря моей маме. И все! И не забывай, кто приносит еду на твой стол», — написал Мойзе Кин в инстаграме.

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Форвард «Ювентуса» недавно дебютировал в сборной Италии и забил по голу Финляндии и Лихтенштейну.

Андрей Санталов

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