Отец игрока «Ювентуса» ждет от клуба два трактора

Биру Жан Кин, отец нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина, рассказал, что не получил свои комиссионные за сделку с клубом. Отец Кина представлял интересы сына, пока тот не перешел в академию «Ювентуса». Дальше агентом Мойзе стал Мино Райола. «Я развелся с мамой Мойзе, и она тогда хотела перевезти сына в Англию. Я сказал «Юве», что оставлю сына в Италии, но взамен я хочу получить два трактора.

Клуб сказал мне, что с этим не будет никаких проблем, но до сих пор не дал мне эти тракторы. Сейчас они мне даже не дают билеты на матчи. Но я все равно хочу, чтобы сын навсегда остался в «Юве». Я отправил его в этот клуб, потому что их болельщик", — сообщил Кин-старший RAI Radio.



Сам Мойзе Кин так отреагировал на слова отца.



«Тракторы??? Не знаю, о чем ты говоришь. Если я чего-то добился к этому моменту, то это только благодаря моей маме. И все! И не забывай, кто приносит еду на твой стол», — написал Мойзе Кин в инстаграме.