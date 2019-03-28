Отец игрока «Ювентуса» ждет от клуба два трактора
Похоже на анекдот.
Похоже на анекдот.
Биру Жан Кин, отец нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина, рассказал, что не получил свои комиссионные за сделку с клубом.
Отец Кина представлял интересы сына, пока тот не перешел в академию «Ювентуса». Дальше агентом Мойзе стал Мино Райола.
«Я развелся с мамой Мойзе, и она тогда хотела перевезти сына в Англию. Я сказал «Юве», что оставлю сына в Италии, но взамен я хочу получить два трактора.
Клуб сказал мне, что с этим не будет никаких проблем, но до сих пор не дал мне эти тракторы. Сейчас они мне даже не дают билеты на матчи. Но я все равно хочу, чтобы сын навсегда остался в «Юве». Я отправил его в этот клуб, потому что их болельщик", — сообщил
Сам Мойзе Кин так отреагировал на слова отца.
«Тракторы??? Не знаю, о чем ты говоришь. Если я
Форвард «Ювентуса» недавно дебютировал в сборной Италии и забил по голу Финляндии и Лихтенштейну.
Андрей Санталов