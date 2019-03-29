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18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроку, атаковавшего соперников с лезвием, сократили дисквалификацию до 20 матчей

Удивительное решение.

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Источник: РИА "Новости"

Апелляционная комиссия Федерации футбола Турции пересмотрела решение о пожизненной дисквалификации игрока «Амеда» Мансура Чалара.

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Чалар порезал лезвием нескольких игроков «Сакарьяспора» d в матче второго дивизиона, после чего был задержан полицией. Суд позже отпустил игрока под подписку о невыезде.

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Теперь дисквалификация Чалара снижена до 20 матчей. Штраф в 25 тысяч лир (около 300 тысяч рублей) оставлен в силе.

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Андрей Санталов

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