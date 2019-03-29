Игроку, атаковавшего соперников с лезвием, сократили дисквалификацию до 20 матчей
Удивительное решение.
Удивительное решение.
Апелляционная комиссия Федерации футбола Турции пересмотрела решение о пожизненной дисквалификации игрока «Амеда» Мансура Чалара.
Чалар порезал лезвием нескольких игроков «Сакарьяспора» d в матче второго дивизиона, после чего был задержан полицией. Суд позже отпустил игрока под подписку о невыезде.
Теперь дисквалификация Чалара снижена до 20 матчей. Штраф в 25 тысяч лир (около 300 тысяч рублей) оставлен в силе.
Андрей Санталов