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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Голкипер выбежал из ворот и позволил забить издевательский гол

Дальше все было еще хуже.

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Источник: РИА "Новости"

Для команды МЛС «Сан-Хосе» матч с ФК «Лос-Анджелес» с самого начала пошел не так.

 Уже на 8-й минуте вратарь хозяев Даниэль Вега допустил грубую ошибку: выбежал за пределы штрафной и промахнулся мимо мяча. Это позволило Карлосу Веле добежать до пустых ворот и забить издевательский гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого «Лос-Анджелес» отправил еще 4 мяча в ворота «Сан-Хосе» (хет-трик на счету Велы) и победил 5:0.

В этом сезоне у Велы, который ранее играл в «Арсенале» и «Реал Сосьедаде» уже 6 голов в 5 матчах. В прошлом чемпионате МЛС он отправил в ворота соперников 14 мячей в 29 играх.

Аргентинский вратарь Даниэль Вега перешел в «Сан-Хосе» в январе 2019-го. В 2017 году он был признан лучшим вратарем одной из низших лиг США NASL.

Андрей Санталов

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