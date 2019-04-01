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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

В Китае VAR определил офсайд по листу бумаги

Очень странная сцена.

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Источник: РИА "Новости"

В Китае в матче первой лиги «Шанхай Шэньсинь» встречался с «Хэйлунцзян Лава Спринг». Во втором тайме понадобилась помощь видеоарбитра, и тут началось что-то удивительное.

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VAR для определения офсайда использовал лист бумаги.

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В итоге гол «Шанхая» не был засчитан, но команда все же победила 2:1.

Такое определение офсайда в Китае стало предметом шуток для футбольного интернета. В Испании китайского видеоарбитра потроллили вот так.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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