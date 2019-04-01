В Китае VAR определил офсайд по листу бумаги

В Китае в матче первой лиги «Шанхай Шэньсинь» встречался с «Хэйлунцзян Лава Спринг». Во втором тайме понадобилась помощь видеоарбитра, и тут началось что-то удивительное.

В итоге гол «Шанхая» не был засчитан, но команда все же победила 2:1.



Такое определение офсайда в Китае стало предметом шуток для футбольного интернета. В Испании китайского видеоарбитра потроллили вот так.