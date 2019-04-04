Вратарь сборной Англии рассказал, почему ударил человека
Пьяная драка в баре.
Пьяная драка в баре.
Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд объяснил, почему начал драться в баре в ночь с воскресенья на понедельник.
По версии футболиста один из посетителей бара оскорбил его невесту, назвав ее «толстой стервой», поэтому он вступился за нее.
Дерущихся в итоге разнимали друзья Пикфорда, но игрок успел подбить глаз сопернику.
Вратарь находился в родном Сандерленде с разрешения «Эвертона» после победы над «Вест Хэмом» (2:0) в чемпионате Англии. После того, как стало известно об инциденте, клуб потребовал у Пикфорда объяснения.
Джордан Пикфорд и его невеста Меган Дэвисон.
Андрей Санталов