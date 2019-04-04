Вратарь сборной Англии рассказал, почему ударил человека

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд объяснил, почему начал драться в баре в ночь с воскресенья на понедельник.



По версии футболиста один из посетителей бара оскорбил его невесту, назвав ее «толстой стервой», поэтому он вступился за нее.