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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сборной Англии рассказал, почему ударил человека

Пьяная драка в баре.

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Источник: Reuters

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд объяснил, почему начал драться в баре в ночь с воскресенья на понедельник.

По версии футболиста один из посетителей бара оскорбил его невесту, назвав ее «толстой стервой», поэтому он вступился за нее.

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Дерущихся в итоге разнимали друзья Пикфорда, но игрок успел подбить глаз сопернику.

Вратарь находился в родном Сандерленде с разрешения «Эвертона» после победы над «Вест Хэмом» (2:0) в чемпионате Англии. После того, как стало известно об инциденте, клуб потребовал у Пикфорда объяснения.

Джордан Пикфорд и его невеста Меган Дэвисон.

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Андрей Санталов

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