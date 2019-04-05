Драма в Кубке Либертадорес: сразу три автогола в матче (видео)

Источник: РИА "Новости"

Колумбийский защитник боливийского «Сан-Хосе» Сесар Мена вошел в историю Кубка Либертадорес. Ранее еще никому не удавалось забить два гола в свои ворота в одном матче.

Злоключения 30-летнего игрока начались еще в первом тайме: на 40-й минуте он головой переправил мяч в сетку своих ворот.

Дальше — больше. Во втором тайме Мена и вратарь «Сан-Хосе» Карлос Лампе не поняли друг друга — снова получился автогол.

После этого «Сан-Хосе» проигрывал 1:3, и тут на помощь пришел соперник. Кристиан Крус красиво отправил мяч в «девятку» своих ворот.