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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Драма в Кубке Либертадорес: сразу три автогола в матче (видео)

А один игрок сделал автодубль.

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Источник: РИА "Новости"

Колумбийский защитник боливийского «Сан-Хосе» Сесар Мена вошел в историю Кубка Либертадорес. Ранее еще никому не удавалось забить два гола в свои ворота в одном матче.

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Злоключения 30-летнего игрока начались еще в первом тайме: на 40-й минуте он головой переправил мяч в сетку своих ворот.

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Дальше — больше. Во втором тайме Мена и вратарь «Сан-Хосе» Карлос Лампе не поняли друг друга — снова получился автогол.

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После этого «Сан-Хосе» проигрывал 1:3, и тут на помощь пришел соперник. Кристиан Крус красиво отправил мяч в «девятку» своих ворот.

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Еще один гол команда из Боливии забила сама, и ушла от поражения — 3:3.

Андрей Санталов

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