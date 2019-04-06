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18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» играет с «Миланом» в Серии А (видео)

Центральный матч 31-го тура чемпионата Италии.

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В итальянской Серии А проходит матч «Ювентуса» и «Милана».

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Стартовые составы команд:

Состав «Ювентуса»: Щенсны, Спинаццола, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру, Джан, Бернардески, Бентанкур, Дибала, Манджукич.

Состав «Милана»: Рейна, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо, Пентек, Борини.

«Ювентус» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. «Милан» с 52 баллами располагается на 4-й строчке.

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