«Ювентус» играет с «Миланом» в Серии А (видео)
Центральный матч 31-го тура чемпионата Италии.
Центральный матч 31-го тура чемпионата Италии.
В итальянской Серии А проходит матч «Ювентуса» и «Милана».
Стартовые составы команд:
Состав «Ювентуса»: Щенсны, Спинаццола, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру, Джан, Бернардески, Бентанкур, Дибала, Манджукич.
Состав «Милана»: Рейна, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо, Пентек, Борини.
«Ювентус» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. «Милан» с 52 баллами располагается на 4-й строчке.