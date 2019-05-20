Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком (видео)
Все закончилось хорошо.
Все закончилось хорошо.
«Ювентус» устроил большую церемонию, чтобы отметить восьмой титул подряд в Италии. Вместе с Криштииану Роналду отпраздновать победу на поле вышли его мама, подруга Джорджина и 8-летний сын.
В момент, кода семью Роналду фотографировали, Криштиану чуть выпустил кубок из рук, и тот попал его сыну по лицу.
Криштиану
У «Ювентуса» еще один матч в чемпионате, но Роналду уже попрощался с главным тренером Массимилиано Аллегри, поблагодарив его за работу.
Для Роналду это первый чемпионский титул в Италии.
Андрей Санталов