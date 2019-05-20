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20 мая, источник: Sportmail.ru

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком (видео)

Все закончилось хорошо.

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Источник: Reuters

«Ювентус» устроил большую церемонию, чтобы отметить восьмой титул подряд в Италии. Вместе с Криштииану Роналду отпраздновать победу на поле вышли его мама, подруга Джорджина и 8-летний сын.

В момент, кода семью Роналду фотографировали, Криштиану чуть выпустил кубок из рук, и тот попал его сыну по лицу.

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Криштиану Роналду-младший в итоге не пострадал.

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У «Ювентуса» еще один матч в чемпионате, но Роналду уже попрощался с главным тренером Массимилиано Аллегри, поблагодарив его за работу.

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Для Роналду это первый чемпионский титул в Италии.

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Андрей Санталов

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