Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком (видео)

«Ювентус» устроил большую церемонию, чтобы отметить восьмой титул подряд в Италии. Вместе с Криштииану Роналду отпраздновать победу на поле вышли его мама, подруга Джорджина и 8-летний сын.



В момент, кода семью Роналду фотографировали, Криштиану чуть выпустил кубок из рук, и тот попал его сыну по лицу.