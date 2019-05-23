Марсьяль отправился к египетским пирамидам (фото)
Необычная локация для футболиста.
Необычная локация для футболиста.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль с женой Мелани проводит отпуск в Египте. Пара побывала у знаменитых пирамид на окраине Каира в Гизе.
В воскресенье неподалеку от этого места произошел теракт, ранения получили 17 человек. Как сообщила Мелани, они побывали у пирамид за день до этого.
«Очень жаль
Марсьяль в этом сезоне провел 27 матчей в АПЛ и забил 10 голов.
Андрей Санталов