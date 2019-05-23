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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Марсьяль отправился к египетским пирамидам (фото)

Необычная локация для футболиста.

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Источник: AP 2019

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль с женой Мелани проводит отпуск в Египте. Пара побывала у знаменитых пирамид на окраине Каира в Гизе.

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В воскресенье неподалеку от этого места произошел теракт, ранения получили 17 человек. Как сообщила Мелани, они побывали у пирамид за день до этого.

«Очень жаль из-за того, что такое случилось. Слова поддержки тем, кто пострадал. Я выложила несколько фото, чтобы у тех, кто мечтал побывать в этих чудесных местах, не пропадало желание ехать сюда», — написала жена Марсьяля в инстаграме.

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Марсьяль в этом сезоне провел 27 матчей в АПЛ и забил 10 голов.

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Андрей Санталов

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