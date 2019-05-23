Марсьяль отправился к египетским пирамидам (фото)

В воскресенье неподалеку от этого места произошел теракт, ранения получили 17 человек. Как сообщила Мелани, они побывали у пирамид за день до этого.



«Очень жаль из-за того, что такое случилось. Слова поддержки тем, кто пострадал. Я выложила несколько фото, чтобы у тех, кто мечтал побывать в этих чудесных местах, не пропадало желание ехать сюда», — написала жена Марсьяля в инстаграме.