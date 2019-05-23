Текущие события
Футбол. Кубок России
22.05
Локомотив1
Урал0
Футбол. Зарубежный
24.05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
24.05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
24.05
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
24.05
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
24.05
Марсель
Монпелье
Все события
Фоторепортажи
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Ман Сити» до сих пор не разобрал елку. Она приносит ему удачу

Рецепт успеха от Бернарду Силвы.

Наверх
Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подтвердил, что не собирается нарушать свое обещание, показав рождественское дерево в игрушках.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Англии считается, что оставлять наряженную елку после января — плохой знак, но Силва пообещал болельщикам, что дерево будет стоять в его доме, пока «Ман Сити» выигрывает трофеи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне «горожане» выиграли три трофея, завоевав последний из них — Кубок Англии — совсем недавно. Так что рождественское дерево продолжает радовать семью футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Арсенал» и «Челси» возвращают билеты на финал ЛЕ. Это провал
СМИ: Гвардиола согласовал с «Ювентусом» четырехлетний контракт
Тульский «Арсенал» идет в Европу. В каком виде – непонятно
Сборная США — бумажный тигр. С виду крутая, на деле — так себе
Дибала поедет на Кубок Америки. А после него должен сменить клуб
Канада играет с Швейцарией в четвертьфинале ЧМ (трансляция)
Незаметный герой России. Наш лучший центр на ЧМ — это не Малкин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь