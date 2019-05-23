Игрок «Ман Сити» до сих пор не разобрал елку. Она приносит ему удачу
Рецепт успеха от Бернарду Силвы.
Рецепт успеха от Бернарду Силвы.
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подтвердил, что не собирается нарушать свое обещание, показав рождественское дерево в игрушках.
В Англии считается, что оставлять наряженную елку после января — плохой знак, но Силва пообещал болельщикам, что дерево будет стоять в его доме, пока «Ман Сити» выигрывает трофеи.
В этом сезоне «горожане» выиграли три трофея, завоевав последний из них — Кубок Англии — совсем недавно. Так что рождественское дерево продолжает радовать семью футболиста.
Андрей Санталов