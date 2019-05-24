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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Мать игрока «Ромы» ограбили в Риме

Средь бела дня.

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Источник: AP 2019

Франческа Коста, мать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, рассказала, что ее ограбили в Риме.

Женщина вышла из машины в районе Эур и тут ее остановили двое мужчин на скутерах и потребовали отдать ценные вещи. Мать футболиста сняла наручные часы и отдала сумочку, в которой были ключи от машины.

«Мою маму грабят уже во второй раз. Кто-то решил, что может взять то, что ему не принадлежит. Очень легко увидеть женщину одну и угрожать ей. Ну, тогда не жалуйтесь…» — написал Дзаньоло в сторис инстаграма.

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Последняя фраза игрока была обращена к болельщикам «Ромы», которые недовольны слухами об уходе Дзаньоло. 19-летний полузащитник в этом сезоне был назван лучшим молодым футболистом серии А.

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Месяц назад у мамы Дзаьноло угоняли машину BMW X6 SUV. Через несколько дней семья игрока нашла свой автомобиль. После ограбления в районе Эур машина осталась на месте преступления, несмотря на то, что ключи от нее были у грабителей.

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Андрей Санталов

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