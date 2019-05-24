Мать игрока «Ромы» ограбили в Риме
Средь бела дня.
Средь бела дня.
Франческа Коста, мать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, рассказала, что ее ограбили в Риме.
Женщина вышла из машины в районе Эур и тут ее остановили двое мужчин на скутерах и потребовали отдать ценные вещи. Мать футболиста сняла наручные часы и отдала сумочку, в которой были ключи от машины.
«Мою маму грабят уже во второй раз.
Последняя фраза игрока была обращена к болельщикам «Ромы», которые недовольны слухами об уходе Дзаньоло. 19-летний полузащитник в этом сезоне был назван лучшим молодым футболистом серии А.
Месяц назад у мамы Дзаьноло угоняли машину BMW X6 SUV. Через несколько дней семья игрока нашла свой автомобиль. После ограбления в районе Эур машина осталась на месте преступления, несмотря на то, что ключи от нее были у грабителей.
Андрей Санталов