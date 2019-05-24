Мать игрока «Ромы» ограбили в Риме

Франческа Коста, мать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, рассказала, что ее ограбили в Риме.



Женщина вышла из машины в районе Эур и тут ее остановили двое мужчин на скутерах и потребовали отдать ценные вещи. Мать футболиста сняла наручные часы и отдала сумочку, в которой были ключи от машины.



«Мою маму грабят уже во второй раз. Кто-то решил, что может взять то, что ему не принадлежит. Очень легко увидеть женщину одну и угрожать ей. Ну, тогда не жалуйтесь…» — написал Дзаньоло в сторис инстаграма.