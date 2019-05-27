Сульшер и Бекхэм забили за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче (видео)
Они снова победили «Баварию».
Они снова победили «Баварию».
Легенды «Манчестер Юнайтед» сыграли на «Олд Траффорд» благотворительный матч с ветеранами «Баварии». Игру провели в память о финале Лиги чемпионов в 1999 году.
Как и тогда, победа осталась за английской командой. «Ман Юнайтед» в этот раз разгромил соперника 5:0, а первый гол забил нынешний тренер
За легенд «МЮ» в этот раз сыграли Петер Шмейхель, Гари Невилл, Яп Стам, Дуайт Йорк, Дэвид Бекхэм и другие знаменитые футболисты, руководил командой по традиции Алекс Фергюсон.
После голов Йорка, Ники Батта и Луи Саа точку в матче поставил Бекхэм.
Андрей Санталов