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15:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер и Бекхэм забили за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче (видео)

Они снова победили «Баварию».

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Источник: Reuters

Легенды «Манчестер Юнайтед» сыграли на «Олд Траффорд» благотворительный матч с ветеранами «Баварии». Игру провели в память о финале Лиги чемпионов в 1999 году.

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Как и тогда, победа осталась за английской командой. «Ман Юнайтед» в этот раз разгромил соперника 5:0, а первый гол забил нынешний тренер Оле-Гуннар Сульшер.

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За легенд «МЮ» в этот раз сыграли Петер Шмейхель, Гари Невилл, Яп Стам, Дуайт Йорк, Дэвид Бекхэм и другие знаменитые футболисты, руководил командой по традиции Алекс Фергюсон.

После голов Йорка, Ники Батта и Луи Саа точку в матче поставил Бекхэм.

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Андрей Санталов

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