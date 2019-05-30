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11:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду показал пресс (фото)

Криштиану в лютой форме.

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Источник: Reuters

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился с подписчиками в инстаграме фотографией своего пресса.

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В комментарии к посту португальца пришел его бывший одноклубник Марсело: «Хочу сказать только одно. Знаю, ты хочешь повеселить нас».

Год назад Роналду рассказывал, что чувствует себя на 10 лет моложе и планирует играть до 41 года. Сейчас португальскому форварду 34.

Роналду любит позировать с голым торсом.

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Для тренировки пресса Криштиану использует специальный пояс.

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Андрей Санталов

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