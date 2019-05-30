Роналду показал пресс (фото)

В комментарии к посту португальца пришел его бывший одноклубник Марсело: «Хочу сказать только одно. Знаю, ты хочешь повеселить нас».



Год назад Роналду рассказывал, что чувствует себя на 10 лет моложе и планирует играть до 41 года. Сейчас португальскому форварду 34.



Роналду любит позировать с голым торсом.