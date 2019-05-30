Роналду показал пресс (фото)
Криштиану в лютой форме.
Криштиану в лютой форме.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился с подписчиками в инстаграме фотографией своего пресса.
В комментарии к посту португальца пришел его бывший одноклубник Марсело: «Хочу сказать только одно. Знаю, ты хочешь повеселить нас».
Год назад Роналду рассказывал, что чувствует себя на 10 лет моложе и планирует играть до 41 года. Сейчас португальскому форварду 34.
Роналду любит позировать с голым торсом.
Для тренировки пресса Криштиану использует специальный пояс.
Андрей Санталов