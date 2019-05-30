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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

На машине подруги Кариуса нарисовали слово лузер. Это оказалось рекламой

Игра экс-вратаря «Ливерпуля» тут не при чем.

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Источник: РИА "Новости"

Девушка Лориса Кариуса запостила в инстаграме фото своей машине, на которой краской нарисовали слово Loser. Многие подумали, что это связано с тем, что болельщики «Бешикташа» недовольны игрой немецкого вратаря.

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Как оказалось, на самом деле это стало частью рекламной кампании. В следующем посте София Томалья сообщила, что это была промоакция воды Aquarius от Coca-Cola.

«Мы все лузеры — теряем воду и минералы. И мне еще и пришлось оттирать самой машину… Спасибо за это!» — написала подруга Кариуса.

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Кариус играет за «Бешикташ» на правах аренды. Его контракт будет действовать еще год. В первых 10 матчах за турецкую команду Кариус пропустил 15 голов, после чего появилась информация, что «Бешикташ» хочет вернуть его «Ливерпулю».

Андрей Санталов

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