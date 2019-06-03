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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

В Турции клуб уволил тренера спустя 4 часа после назначения

Менеджмент 80-го уровня.

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Источник: РИА "Новости"

Клуб турецкой суперлиги «Касымпаша» объявил о расставании с главным тренером Ибрагимом Узульмесом спустя 4 часа после его назначения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Узульмес известен как легенда «Бешикташа», в прошлом сезоне он вывел в суперлигу «Генчлерберлиги». 45-летний тренер договорился об однолетнем контракте с «Касыпашой», но в итоге лишился работы.

«Во время переговоров о контракте у нас были расхождения во мнениях с мистером Ибрагимом Узульмесом, поэтому обе стороны решили не заключать соглашение», — говорится в заявлении «Касымпаши».

Андрей Санталов

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