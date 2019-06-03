В Турции клуб уволил тренера спустя 4 часа после назначения

Узульмес известен как легенда «Бешикташа», в прошлом сезоне он вывел в суперлигу «Генчлерберлиги». 45-летний тренер договорился об однолетнем контракте с «Касыпашой», но в итоге лишился работы.



«Во время переговоров о контракте у нас были расхождения во мнениях с мистером Ибрагимом Узульмесом, поэтому обе стороны решили не заключать соглашение», — говорится в заявлении «Касымпаши».



Андрей Санталов