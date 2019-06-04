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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

В Хорватии с юмором оценили «шашечную» форму «Барселоны»

Имеют право.

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Источник: AFP 2019

Твиттер Федерации футбола Хорватии отреагировал на презентацию новой формы «Барселоны». Впервые в истории каталонского клуба рисунок на домашних игровых майках будет «шашечным» — такой же дизайн уже давно принят в сборной Хорватии.

«Хорошая попытка, “Барселона”, но наши красно-белые шашки лучше», — твитнула Федерация футбола Хорватии.

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До этого на форме «Барселоны» был традиционный полосатый рисунок. Презентация новой экипировки каталонцев прошла под лозунгом «Талант принимает разные формы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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