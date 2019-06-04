В Хорватии с юмором оценили «шашечную» форму «Барселоны»

Твиттер Федерации футбола Хорватии отреагировал на презентацию новой формы «Барселоны». Впервые в истории каталонского клуба рисунок на домашних игровых майках будет «шашечным» — такой же дизайн уже давно принят в сборной Хорватии.



«Хорошая попытка, “Барселона”, но наши красно-белые шашки лучше», — твитнула Федерация футбола Хорватии.