В Хорватии с юмором оценили «шашечную» форму «Барселоны»
Имеют право.
Имеют право.
Твиттер Федерации футбола Хорватии отреагировал на презентацию новой формы «Барселоны». Впервые в истории каталонского клуба рисунок на домашних игровых майках будет «шашечным» — такой же дизайн уже давно принят в сборной Хорватии.
«Хорошая попытка, “Барселона”, но наши
До этого на форме «Барселоны» был традиционный полосатый рисунок. Презентация новой экипировки каталонцев прошла под лозунгом «Талант принимает разные формы».
Андрей Санталов