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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Диего Коста отрывается в джунглях Бразилии (видео)

Вряд ли в «Атлетико» рады этому.

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Источник: AP 2019

Форвард «Атлетико» Диего Коста мощно проводит отпуск в Бразилии. Испанец опубликовал в своем инстаграме, как гоняет по джунглям на багги.

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И показал в сторис, как прыгает с большой высоты в воду.

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Неизвестно, прописаны ли в контракте Косты ограничения на подобный отдых, но вряд ли в «Атлетико» довольны таким экстримом в жизни игрока.

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30-летний Коста забил в прошлом сезоне лишь 2 гола в 16 матчах чемпионата Испании.

Андрей Санталов

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