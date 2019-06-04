Диего Коста отрывается в джунглях Бразилии (видео)
Вряд ли в «Атлетико» рады этому.
Вряд ли в «Атлетико» рады этому.
Форвард «Атлетико» Диего Коста мощно проводит отпуск в Бразилии. Испанец опубликовал в своем инстаграме, как гоняет по джунглям на багги.
И показал в сторис, как прыгает с большой высоты в воду.
Неизвестно, прописаны ли в контракте Косты ограничения на подобный отдых, но вряд ли в «Атлетико» довольны таким экстримом в жизни игрока.
30-летний Коста забил в прошлом сезоне лишь 2 гола в 16 матчах чемпионата Испании.
Андрей Санталов