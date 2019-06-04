«Валенсия» поставила памятник болельщику, приходившему на стадион и после потери зрения
Хорошая история.
Хорошая история.
«Валенсия» отдала дань памяти одному из своих самых верных болельщиков. Висенте Наварро Апарисио приходил на каждый домашний матч в течение многих лет, у него был абонемент под номером 18.
В 54 года он потерял зрение, но
Два года назад Висенте умер, и клуб решил увековечить память о нем: поставить памятник на его любимом месте на «Месталье» — месте 164 в 15-м ряду на центральной трибуне.
Символично, что «Валенсия» представила памятник своему болельщику в год столетия клуба.
Андрей Санталов