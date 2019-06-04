«Валенсия» поставила памятник болельщику, приходившему на стадион и после потери зрения

«Валенсия» отдала дань памяти одному из своих самых верных болельщиков. Висенте Наварро Апарисио приходил на каждый домашний матч в течение многих лет, у него был абонемент под номером 18.



В 54 года он потерял зрение, но по-прежнему посещал каждый матч «Валенсии», чтобы быть рядом с командой. В 2004-м «летучие мыши» сделали дубль, выиграв чемпионат Испании и Кубок УЕФА. По словам Висенте, тот год стал для него самым счастливым в жизни.