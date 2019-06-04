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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Валенсия» поставила памятник болельщику, приходившему на стадион и после потери зрения

Хорошая история.

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Источник: РИА "Новости"

«Валенсия» отдала дань памяти одному из своих самых верных болельщиков. Висенте Наварро Апарисио приходил на каждый домашний матч в течение многих лет, у него был абонемент под номером 18.

В 54 года он потерял зрение, но по-прежнему посещал каждый матч «Валенсии», чтобы быть рядом с командой. В 2004-м «летучие мыши» сделали дубль, выиграв чемпионат Испании и Кубок УЕФА. По словам Висенте, тот год стал для него самым счастливым в жизни.

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Два года назад Висенте умер, и клуб решил увековечить память о нем: поставить памятник на его любимом месте на «Месталье» — месте 164 в 15-м ряду на центральной трибуне.

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Символично, что «Валенсия» представила памятник своему болельщику в год столетия клуба.

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Андрей Санталов

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