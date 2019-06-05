14-летний игрок «Боруссии» Д забил 46 голов в 25 матчах

Юссуфа Мукоко побил рекорд юношеской команды «Боруссии» Дортмунд, забив 46 голов в 25 матчах в чемпионате Германии для U-17. При этом парню только 14 лет.

«Боруссия» подписала Мукоко два года назад, до этого он играл за «Санкт-Паули».