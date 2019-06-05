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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

14-летний игрок «Боруссии» Д забил 46 голов в 25 матчах

В Германии растет новая звезда.

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Источник: Reuters

Юссуфа Мукоко побил рекорд юношеской команды «Боруссии» Дортмунд, забив 46 голов в 25 матчах в чемпионате Германии для U-17.

При этом парню только 14 лет.

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«Боруссия» подписала Мукоко два года назад, до этого он играл за «Санкт-Паули».

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В Германии были вопросы по возрасту футболиста, родившегося в Камеруне, но его отец сообщил, что получил свидетельство в немецком консульстве в Яунде (столица Камеруна) сразу после рождения мальчика.

«Мальчику не может быть больше лет, потому что его матери, Мари, только 28», — добавил Мукоко-старший.

14-летний футболист уже заключил рекламный контракт с Nike на 10 млн евро.

Андрей Санталов

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