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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси: Cын Матео любит праздновать голы «Реала», чтобы позлить своего брата

Легенда «Барсы» — о детях.

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Источник: Reuters

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как играет с детьми дома и кого поддерживает его 3-летний сын Матео

«Когда мы играем в футбол дома, то Матео, например, говорит: «Я — это «Ливерпуль», который обыграл тебя. Я — «Ливерпуль», а ты — «Барса». Поэтому я говорю, что он еще не очень понимает.

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То же самое с «Валенсией». Он говорит: «Валенсия» обыграла тебя, верно? Тогда я — «Валенсия».

Или когда идет футбол по ТВ, Матео кричит, когда «Реал» забивает голы, чтобы позлить своего брата Тиаго. «Гол Мадрида!» — и смотрит, скажет ли брат что-нибудь", — сообщил Месси.

Андрей Санталов

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