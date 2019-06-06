Месси: Cын Матео любит праздновать голы «Реала», чтобы позлить своего брата

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как играет с детьми дома и кого поддерживает его 3-летний сын Матео



«Когда мы играем в футбол дома, то Матео, например, говорит: «Я — это «Ливерпуль», который обыграл тебя. Я — «Ливерпуль», а ты — «Барса». Поэтому я говорю, что он еще не очень понимает.