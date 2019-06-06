Месси: Cын Матео любит праздновать голы «Реала», чтобы позлить своего брата
Легенда «Барсы» — о детях.
Легенда «Барсы» — о детях.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как играет с детьми дома и кого поддерживает его 3-летний сын Матео
«Когда мы играем в футбол дома, то Матео, например, говорит: «Я — это «Ливерпуль», который обыграл тебя. Я — «Ливерпуль», а ты — «Барса». Поэтому я говорю, что он еще не очень понимает.
То же самое с «Валенсией». Он говорит: «Валенсия» обыграла тебя, верно? Тогда я — «Валенсия».
Или когда идет футбол по ТВ, Матео кричит, когда «Реал» забивает голы, чтобы позлить своего брата Тиаго. «Гол Мадрида!» — и смотрит, скажет ли брат что-нибудь", — сообщил Месси.
Андрей Санталов