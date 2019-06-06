В Германии тренер пришел на последний матч сезона в костюме рыбака (фото)

Источник: РИА "Новости"

Президент клуба ТВ из 5-го немецкого дивизиона уволил главного тренера за тур до конца чемпионата, написав ему сообщение в WhatsApp.



Одной из претензий руководства команды была неэмоциональное поведение тренерского штаба у бровки. «Они сидят неподвижно в своих походных стульях — мне хотелось дать им удочку», — заявил Ян Хисфильд.



В ответ главный тренер Маркус Кэй пришел на последний матч сезона… в костюме рыбака.

«Слова президента клуба про стулья и удочку быстро стали темой для шуток в команде. Так что я выразил протест таким образом. К тому же за последние три недели он не общался со мной лично, мы только обменивались сообщениями в мессенджере. Считаю, что ко мне проявили неуважение», — сообщил 38-летний тренер.