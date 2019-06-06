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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии тренер пришел на последний матч сезона в костюме рыбака (фото)

Даже удочку взял!

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Источник: РИА "Новости"

Президент клуба ТВ из 5-го немецкого дивизиона уволил главного тренера за тур до конца чемпионата, написав ему сообщение в WhatsApp.

Одной из претензий руководства команды была неэмоциональное поведение тренерского штаба у бровки. «Они сидят неподвижно в своих походных стульях — мне хотелось дать им удочку», — заявил Ян Хисфильд.

В ответ главный тренер Маркус Кэй пришел на последний матч сезона… в костюме рыбака.

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«Слова президента клуба про стулья и удочку быстро стали темой для шуток в команде. Так что я выразил протест таким образом. К тому же за последние три недели он не общался со мной лично, мы только обменивались сообщениями в мессенджере. Считаю, что ко мне проявили неуважение», — сообщил 38-летний тренер.

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Команда ТВ проиграла в последнем домашнем матче 1:5. К этому моменту она уже потеряла шансы остаться в своем дивизионе.

Андрей Санталов

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