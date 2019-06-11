Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Азербайджан1
Словакия4
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Германия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Армения
Футбол. Сборные
21:45
Хорватия
Тунис
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан4
Сан-Марино0
Футбол. Сборные
16:00
Иордания4
Индонезия1
Футбол. Сборные
15:00
Китай1
Таджикистан0
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Иран1
Все события
Фоторепортажи
1220 лет победе сборной России над французами
16Самые красивые футболистки чемпионата мира
18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

У экс-футболиста «МЮ» угнали «Ягуар», вытащив ключи из дома удочкой

Но все закончилось хорошо.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Оуэн Харгривз пострадал от угонщиков.

Воры вытащили из дома ключи от машины «Ягуар» стоимостью 50 тысяч фунтов. В этом преступникам помогла удочка — с ее помощью они «поймали» ключи в коридоре дома через отверстие для почты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Машину у Харгривза украли в мае. Спустя день ее обнаружили в Лутоне благодаря трекеру.

По словам бывшего детектива Скотладн-Ярда, обычно дорогие машины угоняются «под заказ» и переправляются в Африку. Харгривзу повезло, что его машину удалось быстро обнаружить.

Андрей Санталов

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российские футболисты сыграют с командой Кипра
Коррупционные разборки: Родченков нанес удар по биатлону
Гассиев набрал вес. На ринг вернется самый жесткий панчер из РФ
Загитова, Медведева и Туктамышева в списке кандидатов в сборную
Самые красивые футболистки чемпионата мира (фото)
«Реал» выбрал Погба. Кажется, Эриксен остается в «Тоттенхэме»
Чемпион UFC пошел на ультиматум из-за денег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь