У экс-футболиста «МЮ» угнали «Ягуар», вытащив ключи из дома удочкой
Но все закончилось хорошо.
Но все закончилось хорошо.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Оуэн Харгривз пострадал от угонщиков.
Воры вытащили из дома ключи от машины «Ягуар» стоимостью 50 тысяч фунтов. В этом преступникам помогла удочка — с ее помощью они «поймали» ключи в коридоре дома через отверстие для почты.
Машину у Харгривза украли в мае. Спустя день ее обнаружили в Лутоне благодаря трекеру.
По словам бывшего детектива
Андрей Санталов