У экс-футболиста «МЮ» угнали «Ягуар», вытащив ключи из дома удочкой

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Оуэн Харгривз пострадал от угонщиков.



Воры вытащили из дома ключи от машины «Ягуар» стоимостью 50 тысяч фунтов. В этом преступникам помогла удочка — с ее помощью они «поймали» ключи в коридоре дома через отверстие для почты.