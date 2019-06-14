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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Ювентуса» записал рэп, видео стало вирусным

И дело не в песне.

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Источник: Reuters

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин снял для сторис инстаграма видео, где спел рэп. Ролик стал вирусным из-за того, что многим пользователям интернета показалось, что на заднем плане лежит полуобнаженная девушка.

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Сам игрок сейчас находится в расположении сборной Италии U-21, поэтому такое видео вызвало много вопросов. Но, как позже выяснилось, в кровати был его партнер по сборной Николо Дзаньоло.

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Кин и Дзаньоло в составе сборной готовятся к чемпионату Европы. Италия считается одним из главных фаворитов турнира.

Андрей Санталов

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