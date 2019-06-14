Игрок «Ювентуса» записал рэп, видео стало вирусным
И дело не в песне.
И дело не в песне.
Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин снял для сторис инстаграма видео, где спел рэп. Ролик стал вирусным
Сам игрок сейчас находится в расположении сборной Италии U-21, поэтому такое видео вызвало много вопросов. Но, как позже выяснилось, в кровати был его партнер по сборной Николо Дзаньоло.
Кин и Дзаньоло в составе сборной готовятся к чемпионату Европы. Италия считается одним из главных фаворитов турнира.
Андрей Санталов