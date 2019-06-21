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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Арсенала» принял участие в показе мод в Париже (фото)

Эктор Бельерин на подиуме.

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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, известный своей любовью к стильным нарядам, рассказал, что побывал в Париже на показе мод и даже стал там одной из моделей. Футболист вышел на подиум в розовой одежде.

«Не позволяйте никому говорить, что это невозможно», — подписал Бельерин фото в своем инстаграме.

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А так Бельерин гулял по Парижу.

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В апреле этого года Бельерин попал на обложку британского Vogue и был признан этим журналом самым стильным футболистом в мире.

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Андрей Санталов

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