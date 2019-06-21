Футболист «Арсенала» принял участие в показе мод в Париже (фото)
Эктор Бельерин на подиуме.
Эктор Бельерин на подиуме.
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, известный своей любовью к стильным нарядам, рассказал, что побывал в Париже на показе мод и даже стал там одной из моделей. Футболист вышел на подиум в розовой одежде.
«Не позволяйте никому говорить, что это невозможно», — подписал Бельерин фото в своем инстаграме.
А так Бельерин гулял по Парижу.
В апреле этого года Бельерин попал на обложку британского Vogue и был признан этим журналом самым стильным футболистом в мире.
Андрей Санталов