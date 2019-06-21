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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Наполи» попытались сглазить Сарри (видео)

Троллинг вышел на новый уровень.

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«Ювентус» представил Маурицио Сарри в качестве нового главного тренера. Его бывший клуб «Наполи» отреагировал на это, саркастически пожелав удачи в новом сезоне.

Зная, как суеверен 60-летний Сарри, болельщики из Неаполя использовали это для троллинга. Фаны «Наполи» держали в руках рожок или рога быка — все это по древним приметам отгоняет дьявола.

«Он наконец выиграет чемпионат — да, да, да», — заявил один из болельщиков.

«Надеюсь, вы побьете рекорд “Наполи” в 91 очко и займете второе место», — пожелал еще один фан.

«Выиграйте еще одну Лигу Европы», — пошутил третий.

«Знаю, вы суеверны: какой номер вы предпочитаете- 17-й или 13-й?», — обратилась к Сарри болельщица «Наполи».

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Андрей Санталов

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