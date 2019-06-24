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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду встретился с Майклом Джорданом на курорте (фото)

Две легенды.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме совместную фотографию со знаменитым баскетболистом Майклом Джорданом. Легенды спорта встретились на Лазурном берегу.

«Мы сотворили историю», — подписал снимок португальский футболист.

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Криштиану выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов. На счету Джордана 6 побед в финалах НБА и неофициальный статус лучшего баскетболиста всех времен.

Роналду также показал, как отдыхает на Лазурном берегу.

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Криштиану и Джорджина.

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Андрей Санталов

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