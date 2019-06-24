Криштиану Роналду встретился с Майклом Джорданом на курорте (фото)
Две легенды.
Две легенды.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме совместную фотографию со знаменитым баскетболистом Майклом Джорданом. Легенды спорта встретились на Лазурном берегу.
«Мы сотворили историю», — подписал снимок португальский футболист.
Криштиану выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов. На счету Джордана 6 побед в финалах НБА и неофициальный статус лучшего баскетболиста всех времен.
Роналду также показал, как отдыхает на Лазурном берегу.
Криштиану и Джорджина.
Андрей Санталов