Рамос занялся в отпуске серфингом (видео)
Звезда «Мадрида» на отдыхе.
Звезда «Мадрида» на отдыхе.
Капитан «Реала» Серхио Рамос продолжает делиться видеороликами об отпуске со своими подписчиками в соцсетях.
Так, испанец показал, что начал осваивать серфинг в
«Неплохо для новичка», — подписал ролик Рамос.
Жена защитника Пилар Рубио также поделилась видео из совместного отпуска: они с мужем подплыли к дельфинам.
Серхио и Пилар отдыхают на родине вратаря «Реала» Кейлора Наваса.
Совсем недавно они устроили яркую свадьбу, пригласив более 400 гостей.
Андрей Санталов.