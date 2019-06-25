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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос занялся в отпуске серфингом (видео)

Звезда «Мадрида» на отдыхе.

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Капитан «Реала» Серхио Рамос продолжает делиться видеороликами об отпуске со своими подписчиками в соцсетях.

Так, испанец показал, что начал осваивать серфинг в Коста-Рике.

«Неплохо для новичка», — подписал ролик Рамос.

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Жена защитника Пилар Рубио также поделилась видео из совместного отпуска: они с мужем подплыли к дельфинам.

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Серхио и Пилар отдыхают на родине вратаря «Реала» Кейлора Наваса.

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Совсем недавно они устроили яркую свадьбу, пригласив более 400 гостей.

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Андрей Санталов.

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