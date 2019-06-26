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17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Памела Андерсон объявила о разрыве с Рами и назвала его монстром

Звездная пара рассталась.

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Актриса и модель Памела Андерсон сообщила, что больше не встречается с защитником «Марселя» Адилем Рами. В 2018-м футболист сделал предложение Памеле, но она его не приняла. Тем не менее, они продолжали встречаться, в итоге Андерсон узнала об изменах Рами, который моложе ее на 18 лет.

«Последние два года и даже больше меня обманывали. Хотя мня пытались убедить, что у нас «большая любовь». Я была поражена, когда узнала недавно, что он ведет двойную жизнь.

Раньше Рами шутил над другими футболистами, у которых любовницы жили неподалеку от жен. Он называл их монстрами.

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Но это еще хуже. Он врал всем. Как вообще такое возможно: управлять двумя женщинами и контролировать их. Уверена, были и другие женщины. Рами — монстр", — написала Памела в инстаграме.

Андрей Санталов

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